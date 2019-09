Vor der Bildung einer neuen Regierung in Italien lässt die Fünf-Sterne-Bewegung ihre Mitglieder über eine Koalition mit den Sozialdemokraten abstimmen.

Wie die Bewegung in Rom ankündigte, sollen diese morgen per Online-Votum entscheiden. Zwischen den Parteien gibt es viele inhaltliche Differenzen, daher verläuft die Bildung der Koalition nicht reibungslos. Der parteilose designierte Regierungschef Conte will bereits am Mittwoch sein Kabinett vorstellen. Das vorherige Regierungsbündnis war im August gescheitert.