In Italien haben die Mitglieder der Fünf-Sterne-Bewegung im Internet mit 79,3 Prozent für eine Koalition mit der sozialdemokratischen PD gestimmt.

Das teilte Partei-Chef Di Maio in Rom mit und erklärte, die Regierungskrise sei vorbei. Damit kann der designierte Ministerpräsident Conte seine Regierungsmannschaft Staatschef Mattarella präsentieren. Dieser muss das Kabinett dann vereidigen, danach braucht es noch das Vertrauen beider Parlamentskammern. Die bisherige Koalition der Fünf-Sterne-Bewegung mit der rechtsgerichteten Lega war Anfang August geplatzt.



Die Fünf-Sterne-Bewegung und die sozialdemokratische PD hatten heute ihr Programm für die geplante gemeinsame Regierung vorgelegt. Ein zentraler Punkt sind höhere Ausgaben für das kommende Jahr. Dadurch solle der Staatshaushalt aber nicht über Gebühr belastet werden, betonen beide Seiten in dem Papier. Vereinbart wurden auch Investitionen für den strukturschwachen Süden des Landes und eine Internetsteuer für internationale Großkonzerne. Conte kündigte zudem an, mit der EU das Dublin-Abkommen zum Umgang mit Flüchtlingen neu verhandeln zu wollen.