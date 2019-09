In Italien haben die Fünf-Sterne-Bewegung und die sozialdemokratische PD ihr Programm für die geplante gemeinsame Regierung vorgelegt.

Ein zentraler Punkt sind höhere Ausgaben für das kommende Jahr. Dadurch solle der Staatshaushalt aber nicht über Gebühr belastet werden, betonen beide Seiten in dem Papier. Vereinbart wurden unter anderem auch Investitionen für den strukturschwachen Süden des Landes und eine Internetsteuer für internationale Großkonzerne. Der designierte Regierungschef Conte kündigte zudem an, mit der EU das Dublin-Abkommen zum Umgang mit Flüchtlingen neu verhandeln zu wollen. Der Vertrag sieht bislang vor, dass Flüchtlinge ihren Asylantrag in jenem Mitgliedsstaat stellen müssen, in dem sie als erstes europäischen Boden betreten. Dies sind meistens Italien sowie Griechenland, Spanien und Malta.



Die Mitglieder der Fünf Sterne stimmen heute im Internet über die Regierungsbeteiligung ab. Die bisherige Koalition aus Fünf Sternen und der rechtsgerichteten Lega war kürzlich von deren Chef Salvini aufgekündigt worden.