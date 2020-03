Die italienische Regierung hat die Strafen für Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie deutlich erhöht.

In einem gestern Abend von Ministerpräsident Conte vorgestellten Dekret heißt es, wer positiv auf das Coronavirus getestet sei und sich nicht an die Quarantäne-Auflage halte und die Wohnung verlasse, könne mit Gefängnis von einem bis zu fünf Jahren bestraft werden. Conte hatte bereits höhere Geldstrafen von 400 bis 3.000 Euro angekündigt. Bisher drohte bei Vergehen eine Geldstrafe von 206 Euro oder bis zu drei Monate Haft.



Seit Verhängung der Ausgangsbeschränkungen am 10. März hat die italienische Polizei mehr als zwei Millionen Menschen kontrolliert. In mehr als 100.000 Fällen sei es zu Anzeigen gekommen, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Italien ist besonders stark von der Pandemie betroffen. Nach Angaben des Zivilschutzes wurden alleine gestern mehr als 740 Todesfälle registriert. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl auf über 6.800.