Fünf Jahre nach dem Erdbeben in Mittelitalien haben Vertreter aus Politik und Gesellschaft der Opfer gedacht.

Ministerpräsident Draghi kam anlässlich der Gedenkfeier in die Gemeinde Amatrice, die zusammen mit Accumoli und Arquata del Tronto von den Erschütterungen verwüstet wurde. Draghi legte einen Kranz nieder, danach folgte ein Gottesdienst.



Das Beben vom 24. August 2016 hatte laut Messungen die Stärke sechs. Rund 300 Menschen kamen ums Leben, Tausende wurden obdachlos. Noch heute sind die Schäden der Katastrophe sichtbar. Der Wiederaufbau dauert an, es gibt Tausende Anträge auf Reparaturen und Bauarbeiten. Bislang flossen 411 Millionen Euro in den öffentlichen Wiederaufbau.

