In Genua ist der Opfer des Brückeneinsturzes vor drei Jahren gedacht worden.

Um 11:36 Uhr, zum Zeitpunkt des damaligen Unglücks, gab es eine Schweigeminute; gleichzeitig läuteten die Kirchenglocken der norditalienischen Stadt, und die Sirenen der Schiffe im Hafen heulten. Bei einer Zeremonie warfen Bürger und Politiker weiße Rosen in den Fluss, über den die Brücke führte. Italiens Ministerpräsident Draghi bekräftigte eine Mitverantwortung der Regierung, solche Ereignisse künftig zu verhindern. In Genua habe der Staat das Vertrauen der Bürger in die staatlichen Institutionen verraten, erklärte Draghi.



Bei dem Unglück kamen 43 Menschen ums Leben - hunderte, die unter der Brücke wohnten, wurden obdachlos. Als Ursache gilt eine zu nachlässige Wartung des Bauwerks.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.