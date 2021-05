Der frühere italienische Innenminister Salvini muss sich nicht vor Gericht verantworten, weil er ein Schiff der Küstenwache mit 131 Migranten an Bord blockiert hat.

Nach einer Voranhörung entschied ein Gericht in Sizilien, keinen Prozess wegen Freiheitsberaubung zu eröffnen. Auch die Staatsanwaltschaft hatte für die Einstellung plädiert. In einem anderen Fall um die Blockade eines Rettungsschiffs der Organisation Open Arms wird dagegen Mitte September ein Prozess gegen Salvini beginnen. Der frühere Innenminister ist heute Vorsitzender der Partei Lega, die an der Regierung von Ministerpräsident Draghi beteiligt ist.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.