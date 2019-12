Die Zahl der Flüchtlinge, die über das Mittelmeer Italien erreicht haben, ist in diesem Jahr deutlich zurückgegangen.

Laut Innenministerium in Rom gelangten 2019 bisher etwas mehr als 11.400 Migranten in das Land; das waren halb so viele wie 2018. Ein Jahr davor waren es sogar fast 119.000 Menschen.



Von Juni 2018 bis August dieses Jahres regierte in Italien eine Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega. Der damalige Innenminister Salvini verbot Rettungsschiffen die Einfahrt in italienische Häfen. - Inzwischen gibt es einen Mechanismus für eine Verteilung von in Italien ankommenden Migranten auf mehrere europäische Staaten.