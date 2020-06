Italien wird in diesem Jahr als Folge der Corona-Krise vermutlich ein noch höheres Haushaltsdefizit als bislang erwartet verbuchen.

Ministerpräsident Conte sagte in Rom, bislang sei man von einem Defizit von 10,4 Prozent ausgegangen. Nun plane die Regierung jedoch rasche Hilfen zur Verhinderung von Kündigungen und wolle zudem stark gebeutelte Bereiche wie die Tourismusindustrie unterstützen, so Conte. Zudem sei er besorgt darüber, dass die Verbraucher wenig Geld ausgäben. Deshalb werde über eine Senkung der Mehrwertsteuer nachgedacht.



Bundesaußenminister Maas reist heute zu einem Besuch nach Rom und will dort mit seinem Kollegen di Maio zusammenkommen. Maas mahnte vor seiner Abreise die europäische Solidarität mit Italien an. Er sagte der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, kein Land werde allein den Aufschwung schaffen, wenn der Nachbar in der Krise steckenbleibe, die Nachfrage wegbreche und Lieferketten abrissen.