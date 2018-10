Die italienische Regierung hat sich nach einigem Hin und Her auf den Haushaltsentwurf für 2019 geeinigt. Das teilte Ministerpräsident Conte in Rom mit. Er sagte vor Reportern zudem, der Entwurf sei bereits an die EU-Kommission in Brüssel geschickt worden.

Italien hatte dafür noch bis Mitternacht Zeit. Zuletzt gab es Berichte über Spannungen zwischen den Koalitionspartnern "Fünf Sterne" und "Lega" wegen des Etats.



Die Pläne hatten auf den Finanzmärkten, aber vor allem bei den Euro-Partnern massive Kritik und Bedenken ausgelöst. Vorgesehen sind deutlich mehr Schulden als ursprünglich vereinbart. So rechnet die Regierung nun mit einem Defizit von 2,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes - statt 0,8 Prozent.