In Italien rechnen Experten damit, dass bald der Höhepunkt der Coronainfektionen erreicht ist.

Danach dürfte die Gesamtzahl der Ansteckungen zwar weiter steigen, aber nicht mehr so schnell. Der zuständige Koordinator der Lombardei, Gallera, sagte, bis Sonntag werde sich zeigen, ob sich die Entwicklung verlangsamen werde.



In Polen ist die gesamte Regierung wegen der Ansteckung eines Ministers unter Quarantäne. Alle Regierungsmitglieder hätten inzwischen einen Coronavirus-Test vornehmen lassen, teilte das Büro des Ministerpräsidenten mit.



Die US-Regierung will laut "Washington Post" Wirtschaftshilfen in Höhe von 850 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen. Demnach sind allein für die Luftfahrtbranche 50 Milliarden Dollar vorgesehen.



Im Iran ist die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus auf 988 gestiegen - das sind 135 mehr als zuletzt angegeben. Die Zahl der Infizierten liegt bei mehr als 16.000.