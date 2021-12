Italienische Polizei holt gestohlene Kunst aus den USA zurück (Oliver Weiken/dpa)

Nach Angaben der zuständigen Polizeieinheit spürten Ermittler rund 200 Kunstschätze im Wert von etwa zehn Millionen Euro in den Vereinigten Staaten auf. Es handle sich um Skulpturen, Amphoren, Vasen und Terrakotta-Büsten unter anderem aus der Römer- und Etruskerzeit. 160 der Kunstwerke seien wieder in Italien, der Rest bleibe zunächst im italienischen Generalkonsulat in New York. Kulturminister Franceschini sprach von einer außergewöhnlichen Rückholung.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.