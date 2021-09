Auf der italienischen Insel Lampedusa sind fast 700 Migranten eingetroffen.

Die Küstenwache habe das Boot gestern Abend in den Hafen der Insel eskortiert, hieß es. Die Migranten wurden in ein Aufnahmezentrum gebracht.



In diesem Jahr ist die Zahl der in Italien ankommenden Migranten deutlich gestiegen. Bisher sind es rund 45.000. Die meisten kommen aus Tunesien, Bangladesch und Ägypten.



Die Mittelmeerländer verstärkten zuletzt ihre Bemühungen, die Europäische Union zu einer gerechteren Migrationspolitik zu bewegen. Ziel ist es, die Lasten über die Ankunftsländer hinaus zu verteilen, die den Großteil der Asylsuchenden aufnehmen.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.