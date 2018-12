Nach der Massenpanik in einer Diskothek in der Nähe der italienischen Stadt Ancona mit mehreren Toten hat Innenminister Salvini Aufklärung zugesagt.

Die Verantwortlichen müssten gefunden werden, sagte Salvini in Rom. Zudem kündigte er eine Schweigeminute während einer geplanten Kundgebung seiner Partei Lega Nord in der Hauptstadt an.



Bei der Massenpanik kamen sechs Menschen ums Leben. Unter ihnen sind auch mehrere Minderjährige, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldet. Nach Polizeiangaben wurden 35 Personen verletzt. Medienberichten zufolge soll ein Besucher Reizgas versprüht haben. In der Diskothek sollen sich etwa 1.000 Menschen aufgehalten haben.