Nach der Massenpanik in einer Diskothek nahe der Stadt Ancona hat Italiens Innenminister Salvini Aufklärung zugesagt.

Salvini erklärte in Rom, möglicherweise seien mehr Besucher in dem Gebäude gewesen als erlaubt. Sechs Menschen kamen nach Angaben der Behörden ums Leben, darunter fünf Jugendliche. Es gab 35 Verletzte. In der Diskothek sollen sich etwa 1.000 Menschen aufgehalten haben.