Die italienische Justiz ermittelt gegen Innenminister Salvini. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, geht es im Zusammenhang mit den auf dem Schiff "Diciotti" festgehaltenen Flüchtlingen um den Verdacht der Freiheitsberaubung, der illegalen Festnahme und des Machtmissbrauchs.

Salvini selbst sagte, es sei eine Schande, dass gegen ihn ermittelt werde. Er setze sich für den Schutz der Grenzen des Landes ein.



Der Minister verkündete am Abend zudem, dass die seit Tagen im Hafen von Catania festsitzenden Flüchtlinge die "Diciotti" verlassen können. Um den Großteil der Menschen werde sich die italienische katholische Kirche kümmern, sagte Salvini am Abend bei einem Auftritt in Pinzolo. Einige würden von Albanien und Irland aufgenommen. Albanien gehört nicht zur EU, ist aber Beitrittskandidat.



Die "Diciotti", ein Schiff der italienischen Küstenwache, hatte die Menschen vor zehn Tagen aus dem Mittelmeer gerettet. Ihr wurde erst am Montag erlaubt, in Catania auf Sizilien anzulegen. Seitdem durften nur Minderjährige und Kranke von Bord gehen. Salvini wollte so durchsetzen, dass die Flüchtlinge von anderen Ländern aufgenommen werden.