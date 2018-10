Die italienische Regierung hält an ihrem umstrittenen Haushaltsentwurf fest.

Es gebe keinen Plan B zu dem Vorhaben, das Defizit im kommenden Jahr auf 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzuheben, sagte der stellvertretende Regierungschef Di Maio. Die EU-Kommission hatte zuvor ihre "tiefe Besorgnis" geäußert. Der stellvertretende Kommissionspräsident Dombrovskis und Wirtschaftskommissar Moskovici hatten erklärt, sie bemühten sich, einen konstruktiven Dialog mit der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone sicherzustellen, damit sich Italien an die Finanzregeln halte. Rom hat die Haushaltspläne noch nicht formell in Brüssel eingereicht, muss das aber tun.



Besorgnis hatte ausgelöst, dass die Regierung aus 5-Sterne-Bewegung und Lega anders als in den vergangenen Jahren das Haushaltsdefizit beträchtlich anhebt. Damit will man Wahlversprechen finanzieren wie ein Grundeinkommen für Arbeitssuchende, Steuererleichterungen und eine Rentenreform.



EU-Kommissionspräsident Juncker sagte im Interview mit mehreren österreichischen Zeitungen, man werde den italienischen Etat bewerten und gegebenenfalls auf Veränderungen dringen. Italien müsse Wege finden, um die vereinbarten Haushaltsziele einzuhalten.