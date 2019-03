Im Streit um blockierte Rettungsschiffe in Italien muss sich Innenminister Salvini ersten Angaben zufolge nicht vor Gericht verantworten.

Der Senat in Rom stimmte mehrheitlich gegen eine Aufhebung der Immunität Salvinis. Damit wird es in diesem Fall keinen Prozess gegen den Vorsitzenden der rechtspopulistischen Lega-Partei geben. Salvini hatte im August Migranten fast eine Woche lang untersagt, von einem vor Sizilien liegenden Schiff der italienischen Küstenwache an Land zu gehen. Damit wollte er Druck auf andere EU-Länder machen, Migranten von dem Schiff aufzunehmen. Salvini wurde deshalb unter anderem Freiheitsberaubung vorgeworfen.



Die Ablehnung des Senats war erwartet worden. Offiziell soll das Ergebnis aber erst am Abend verkündet werden.