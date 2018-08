Italien erlaubt offenbar einem Teil der 177 Migranten, die auf einem Schiff der Küstenwache im Hafen von Catania festsitzen, von Bord zu gehen.

Die rund 30 Kinder dürften an Land, sagte Innenminister Salvini am Abend in einem Facebook-Video. Zuletzt hatte er erklärt, er wolle die Bootsflüchtlinge erst von Bord lassen, wenn andere EU-Staaten verbindlich zusagen, einen Teil der Menschen aufzunehmen. - Die italienische Küstenwache hatte die Flüchtlinge vor einer Woche im Mittelmeer aufgenommen. Die Regierung in Rom hatte dem Schiff aber zunächst die Einfahrt in einen Hafen verweigert.