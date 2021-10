In Italien haben haben in 1200 Städten und Gemeinden heute Kommunalwahlen begonnen.

Unter anderem werden auch in Rom, Mailand, Neapel, Turin und Bologna Stadtoberhäupter und Parlamente gewählt. Die zweitägige Kommunalwahl ist die erste größere Wahl in Italien nach der Regierungsübernahme durch den ehemaligen Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Draghi, und gilt als Stimmungstest.



Es wird erwartet, dass vor allem die umstrittene Corona-Politik der vergangenen Monate das Wahlergebnis maßgeblich beeinflusst. Die als ultrarechts geltende Partei Fratelli d'Italia setzt als Oppositionsführerin auf die Stimmen derjenigen, die gegen die umfangreichen Corona-Maßnahmen eingestellt sind. Sie lehnt beispielsweise den sogenannten "Grünen Pass" ab, den man als Nachweis von Impfung, Genesung oder Corona-Test in allen Bereichen des Berufslebens mit sich führen muss.

