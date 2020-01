Der italienische Künstler und Grafiker Alexsandro Palombo hat eine Debatte mit einer Bilderaktion ausgelöst, die prominente Politikerinnen wie Angela Merkel und Michelle Obama als Gewaltopfer zeigt.

Palombo bearbeitete für seine Aktionen Porträts hochrangiger Politikerinnen und versah die Gesichter mit Blut und blauen Flecken. Die Plakate hängte er an mehreren Orten in Mailand auf, um auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen. Palombos Sprecherin sagte, es habe etwas gedauert, doch jetzt explodiere das Interesse an der Kampagne. Die Bilder hängen bereits seit November und zeigen unter anderen Alexandria Ocasio-Cortez und Hillary Clinton aus den USA sowie Präsidentenfrau Brigitte Macron aus Frankreich.



Über den Köpfen der Frauen steht das englische Motto der Aktion "Just because I am a Woman", übersetzt "Nur weil ich eine Frau bin". Alexsandro Palombo hatte auch bei früheren Kunst-Events auf das Thema häusliche Gewalt und Diskriminierung aufmerksam gemacht. So setzte er in vergangenen Jahren Hollywoodstars, Comic-Charaktere der Simpsons und Märchenfiguren für seine Arbeiten ein. Die Plakate würden in der norditalienischen Stadt so lange hängen bleiben, bis sie von anderen überklebt würden, sagte die Sprecherin.