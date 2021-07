Die italienische Küstenwache hat rund 100 Migranten aus dem Mittelmeer gerettet.

Sie gerieten vor der Küste der süditalienischen Region Kalabrien in Seenot, nachdem der Motor ihres Bootes ausgefallen war, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldet. Die Flüchtlinge wurden demnach in den Hafen von Roccella Ionica gebracht.



Nach Angaben der Vereinten Nationen starben in den ersten sechs Monaten dieses Jahres im Mittelmeer mehr als 740 Menschen beim Versuch, Europa zu erreichen.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.