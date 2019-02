Die italienische Küstenwache hat ein Schiff der deutschen Hilfsorganisation Sea Watch festgesetzt.

Es seien etliche technische Mängel festgestellt worden, teilte die Behörde mit. Diese müssten erst behoben werden, bevor das unter niederländische Flagge fahrende Schiff "Sea Watch 3" wieder auslaufen dürfe. Das Vorgehen erfolge in Übereinstimmung mit dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen.



Gestern hatte die Hilfsorganisation 47 aus dem Mittelmeer gerettete Flüchtlinge in die ostsizilianischen Stadt Catania gebracht. Dem Schiff war zuvor tagelang verwehrt worden, in einem europäischen Hafen anzulegen.