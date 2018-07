Man könnte meinen, die italienische Regierung bestünde nur aus Matteo Salvini, dem omnipräsenten Chef der rechtsextremen Lega, der auf allen Kanälen, On Air und online, gegen Flüchtlinge wettert. Seine Rhetorik ist auch als Innenminister und stellvertretender Ministerpräsident dieselbe geblieben: Migranten sind der Grund allen Übels – teuer, kriminell – deshalb: Grenzen hochziehen, am liebsten einmal quer übers Mittelmeer. Damit liefert Salvini genau das, was er bereits im Wahlkampf versprochen hatte: Rassismus. Populismus.

Überraschend ist da schon eher das Schweigen der Anderen. Allen voran der Opposition, um die es in den vergangenen Wochen verdächtig still geworden ist. Dabei wäre es wunderbar einfach, für den Partito Democratico etwa, als größter Oppositionspartei, Salvinis Angstmache etwas Realismus entgegenzuhalten und sie als das zu enttarnen, was sie ist: Ein Ablenkungsmanöver, um die wirklich drängenden Frage der Politik zu umschiffen. Doch die Linke ist geschwächt, wie gelähmt und überlässt die Deutungshoheit demjenigen, der am lautesten ist.

Staatspräsident setzt Agieren Salvinis ein Ende

Und so musste erst der Staatspräsident kommen, um zu zeigen, wie falsch es ist, Migranten tagelang auf dem Meer rumdümpeln zu lassen. Er hat dem schließlich ein Ende gesetzt. Ein Schritt mit Signalwirkung, denn auch in Italien hält sich der Staatspräsident normalerweise aus dem Tagesgeschäft heraus – auch, wenn das Verhältnis zwischen Sergio Mattarella und Matteo Salvini stark unterkühlt ist.

Und auffällig ist auch, dass ausgerechnet Luigi di Maio, Chef der Fünf-Sterne-Bewegung und Koalitionspartner Salvinis, die Entscheidung des Präsidenten unterstützt hat. Zumindest insofern, als dass er betont, man müsse sie respektieren. Es ist ein erstes Zeichen dafür, dass es der Rechtsaußen inzwischen selbst für diejenigen in den eigenen Reihen zu weit treibt. Auch di Maios Parteikollegin an der Spitze des Verteidigungsministeriums hatte Salvini vor ein paar Tagen bereits verbal in die Schranken gewiesen.

Dass ihn das tatsächlich stoppt oder auch nur beeindruckt, dafür gibt es bislang allerdings keine Hinweise. Beim Treffen mit den EU-Kollegen in Innsbruck hat sich Salvini gewohnt selbstbewusst gegeben. Horst Seehofers Flüchtlinge zurücknehmen? No grazie! Und damit gezeigt: Es gibt keine Internationale der Nationalisten.

Im Zweifel ist sich da jeder selbst der nächste. Und auch im eigenen Land gibt es mehr als genug Wähler, die genau das hören wollen. Einen Aufstand der Anständigen muss der Lega-Chef bislang jedenfalls nicht fürchten.