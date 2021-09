In Italien wächst der Druck auf den Vorsitzenden der populistischen Lega, Salvini.

Die Staatsanwaltschaft Verona ermittelt gegen seinen Social-Media-Chef Morisi. Der Vorwurf lautet auf Drogenhandel. Morisi hatte über Jahre die aggressive Kommunikationsstrategie organisiert, die nach Ansicht von Beobachtern zum Aufstieg des Lega-Führers beigetragen hat.



Salvini nannte Morisi einen Freund, der einen Fehler gemacht habe. Im Fernsehsender Telelombardia stellte er sich zugleich als Opfer einer langanhaltenden Kampagne anderer Parteien dar.



Salvinis Zustimmungswerte sinken seit Monaten. In Umfragen ist die ebenfalls rechtspopulistische Partei "Fratelli d'Italia" an der Lega vorbeigezogen. Am kommenden Sonntag finden in Italien Kommunalwahlen statt, die weiteren Aufschluss über die Kräfteverhältnisse geben dürften.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.