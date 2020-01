Italien Lega-Partei verliert Regionalwahl in Italien

Die italienischen Sozialdemokraten haben Hochrechnungen zufolge die Regionalwahl in Emilia-Romagna gewonnen.

Die PD erreichte demnach knapp 52 Prozent der Stimmen. Die Lega-Partei des früheren Innenministers Salvini kam auf gut 41 Prozent. Die Wahl in der Region gilt als wichtiger Test für die Regierung in Rom, die aus einem Bündnis von Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten besteht. Ein Sieg der Lega in der traditionell linken Emilia-Romagna wäre als Niederlage für Premierminister Conte gewertet worden. Auch in Kalabrien gab es Regionalwahlen. Dort setzte sich laut Hochrechnungen die Partei Forza Italia durch. Die Fünf-Sterne-Bewegung musste in beiden Regionen Verluste hinnehmen.