Im Zuge der Razzia gegen Reichsbürger wird jetzt auch ein ehemeliger Bundeswehrsoldat von Italien an Deutschland ausgeliefert. (picture alliance / dpa / Bodo Schackow)

Gegen den 64-Jährigen lag ein europäischer Haftbefehl vor. Er war am 7. Dezember in einem Hotel in Ponte San Giovanni nahe Perugia von der Polizei gestellt worden.

In Deutschland waren bei der Großrazzia insgesamt 25 Menschen festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft wirft 22 von ihnen vor, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein, die das politische System in Deutschland stürzen wollte.

