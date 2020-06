Bundesaußenminister Maas hat sich in Rom mit seinem italienischen Amtskollegen Di Maio getroffen.

Die beiden besuchten unter anderem das Hauptquartier der EU-Marinemission "Irini", die Waffenschmuggel nach Libyen unterbinden soll. Maas forderte dabei mehr Engagement der EU-Mitgliedstaaten. Der Einsatz müsse weiter stabilisiert werden, sagte der SPD-Politiker. Die Verstöße gegen das Waffenembargo dauerten leider an.



Maas besichtigte in Rom auch das staatliche Spallanzani-Institut, das in Italien führend für die Forschung zum Coronavirus und bei der Behandlung von Covid-19-Patienten ist. Außerdem will Maas die Schwerpunkte der am 1. Juli beginnenden deutschen EU-Ratspräsidentschaft erläutern. Ein Thema soll die wirtschaftliche Erholung der EU in der Coronakrise sein. Maas betonte, man sei fest entschlossen, kein Land in Europa zurückzulassen. Nach seinem Besuch in Italien reist er weiter nach Spanien.