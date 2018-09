Außenminister Maas hat vor einem Wiederaufleben von Hass und Rassismus in Europa gewarnt.

Wenn überall auf der Welt Populisten Nationalismus und Abschottung predigten, müsse man gemeinsam für mehr internationale Zusammenarbeit, Freiheit und

Respekt eintreten, sagte Maas bei einer Gedenkveranstaltung im italienischen Marzabotto. In dem Ort bei Bologna nahm er an einer Gedenkfeier für die Opfer eines Massakers deutscher Soldaten während des Zweiten Weltkriegs teil. Maas betonte, er verneige sich vor den Opfern und ihren Angehörigen, über die unermessliches Leid gebracht worden sei. Es sei alles andere als selbstverständlich, dass Schmerz und Rachegefühle Platz für Freundschaft gelassen hätten. Maas legte in der Gedenkstätte zusammen mit seinem italienischen Kollegen Moavero Milanesi einen Kranz nieder.



Zwischen dem 29. September und dem 1. Oktober 1944 hatten Wehrmachtssoldaten in Marzabotto Hunderte Zivilisten getötet.