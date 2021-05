Bundesaußenminister Maas hat Italien angesichts steigender Flüchtlingszahlen die Aufnahme von Migranten in Aussicht gestellt.

Das Land dürfe in dieser Frage nicht allein gelassen werden, sagte der SPD-Politiker nach einem Gespräch mit seinem Amtskollegen Di Maio in Rom. Deutschland habe sich bereits in der Vergangenheit an der Verteilung von Schutzsuchenden beteiligt und werde das auch weiter tun. Konkrete Zahlen nannte er nicht.



Di Maio forderte angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen mehr Solidarität der EU-Partner. Nötig sei ein Verteilungsschlüssel, sagte er. Die Europäische Kommission hatte mitgeteilt, sie habe mehrere Mitgliedsländer wegen der Flüchtlinge auf Lampedusa kontaktiert, aber bislang keine Zusage für eine Aufnahme erhalten.



Derzeit befinden sich etwa 1.500 Menschen in einem überfüllten Camp auf der italienischen Mittelmeerinsel. Seit dem vergangenen Wochenende kamen mehr als 2.000 Männer, Frauen und Kinder auf Lampedusa an.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.