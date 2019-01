Die Stadt Matera in Süditalien hat das Jahr als europäische Kulturhauptstadt eröffnet.

Zum Auftakt ertönten am Abend Fanfaren aus allen bisherigen Kulturhauptstädten. Italiens Regierungschef Conte sprach von einer großen Verantwortung Materas, die als erste Stadt Süditaliens gekürt wurde. Unter dem Motto "Open Future" finden in dem Ort das ganze Jahr über Ausstellungen, Konzerte und andere Veranstaltungen statt. Die Organisatoren erwarten rund eine Million Gäste. Die Stadt ist für ihre Höhlensiedlungen bekannt und gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. Neben Matera trägt in diesem Jahr das bulgarische Plowdiw den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt.