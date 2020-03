In Italien steigt die Zahl der Toten im Zuge der Coronavirus-Krise weiter.

Wie die Zivilschutzbehörde mitteilte, sind inzwischen mehr als 1.000 Menschen an den Folgen der Ansteckung gestorben. Infiziert sind nach offiziellen Angaben mehr als 15.000 Menschen.



Der Vatikan ordnete die Schließung aller Katholischen Kirchen in Rom bis zum 3. April an. Die italienische Regierung hatte zuvor verfügt, dass sämtliche Geschäfte außer Lebensmittelläden, Apotheken und Tankstellen geschlossen bleiben.