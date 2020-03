In Italien sind binnen 24 Stunden mehr als 600 Menschen an den Folgen der Corona-Infektion gestorben.

Dies sei die bisher höchste Opferzahl an einem Tag, erklärte der Zivilschutz des Landes. Die Zahl der bestätigten Infektionen erhöhte sich um fast 6000 auf etwas über 47.000. Insgesamt sind in Italien bereits mehr als 4.000 Menschen an Covid-19 gestorben. Das sind so viele wie in keinem anderen Land der Welt.



Nach einem Erlaß der Regierung in Rom, wird den Bürgern jetzt auch ausdrücklich untersagt, in Parks und andere Grünanlagen zu gehen. Auch Sport in der Öffentlichkeit ist künftig verboten.