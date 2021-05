Beim Absturz einer Seilbahnkabine im Piemont sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen.

Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf den alpinen Rettungsdienst Italiens. Das Unglück ereignete sich in der Seilbahn, die den Ort Stresa am Lago Maggiore mit dem Berg Mottarone verbindet. In der Kabine sollen sich elf Personen befunden haben. Zwei Kinder seien mit Rettungshubschraubern in ein Krankenhaus in Turin geflogen worden. Ursache des Unfalls sei möglicherweise ein gerissenes Seil.

