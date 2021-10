Bundeskanzlerin Merkel ist im Vatikan mit Papst Franziskus zusammengetroffen.

Nach der Begegnung sagte Merkel, sie habe mit ihm unter anderem über den Klimawandel und den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche geprochen. Am Morgen hatte Merkel das Kinderschutzzentrum der Päpstlichen Universität Gregoriana besucht. Damit habe sie unterstreichen wollen, dass in Sachen Missbrauch die Wahrheit ans Licht kommen müsse.



Es ist voraussichtlich die letzte Reise der Bundeskanzlerin nach Italien. Am Mittag wurde sie von Italiens Ministerpräsident Draghi mit militärischen Ehren empfangen. Sie nimmt heute außerdem an der Abschlussveranstaltung des Friedenstreffens von Sant'Egidio im Kollosseum in Rom teil.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.