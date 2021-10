In Rom hat das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs aus 20 einflussreichen Industrie- und Schwellenländern begonnen. Der italienische Ministerpräsident Draghi begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Deutschland wird von Bundeskanzlerin Merkel und Finanzminister Scholz vertreten. Am ersten Tag stehen Beratungen über die Corona-Pandemie und die Lage der Weltwirtschaft im Mittelpunkt. Morgen soll es um den Klimaschutz und die Entwicklungspolitik gehen.

Im Entwurf der Abschlusserklärung heißt es nach Informationen der Agentur Reuters, man bekenne sich zum Ziel, die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad Celsius zu halten und werde die Anstrengungen fortsetzen, sie auf 1,5 Grad zu begrenzen. Der Bau neuer Kohlekraftwerke solle im Verlauf der 2030-er Jahre beendet werden. Aktivisten und verschiedene Organisationen planen in Rom Demonstrationen für einen besseren und schnelleren Klimaschutz. Heute früh löste die Polizei in der Nähe des italienischen Umweltministeriums eine Straßenblockade auf.

Gesundheits- und Finanzminister geben ehrgeiziges Impf-Ziel aus

Die Gesundheits- und Finanzminister der G20 hatten es gestern bei einem Treffen in Rom zum Ziel erklärt, bis nächsten September mindestens 70 Prozent der Weltbevölkerung gegen Covid-19 zu impfen. Kritiker vermissen einen konkreten Plan, wie das zu erreichen wäre. Die Organisation Global Citizen mahnte, man habe keine Zeit mehr für Absichtserklärungen. Oxfam verlangte, die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten müssten am Wochenende nachlegen. Die Bewegung "One" erklärte, bislang seien in reichen Ländern mehr als doppelt so viele Auffrischungsimpfungen verabreicht worden wie in ärmeren Ländern Erstimpfungen.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.