Das italienische Innenministerium hat angeordnet, alle Migranten aus dem Dorf Riace im Süden des Landes an anderen Orten unterzubringen.

Die Menschen sollen nach Angaben des Ministeriums in der kommenden Woche in Flüchtlingsunterkünfte gebracht werden. Hintergrund ist die Festnahme des Bürgermeisters von Riace. Domenico Lucano hatte das Dorf in Kalabrien in den vergangenen Jahren zu einem Vorbild für Integration gemacht. Der deutsche Regisseur Wim Wenders drehte darüber einen Dokumentarfilm.



Nun wirft die Staatsanwaltschaft dem Bürgermeister vor, er habe Scheinehen zwischen Dorfbewohnern und Migrantinnen arrangiert. Er wird zudem beschuldigt, die Müllentsorgung ohne Ausschreibung an örtliche Kooperativen vergeben zu haben, bei denen auch Flüchtlinge mitarbeiten. Der Bürgermeister wirft der Regierung vor, das Integrationsmodell des Dorfes zerstören zu wollen.