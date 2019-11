Die 213 Migranten auf dem Rettungsschiff "Ocean Viking" dürfen im sizilianischen Messina an Land.

Das teilte das italienische Innenministerium am Abend mit. Die "Ocean Viking" hatte in den vergangenen Tagen insgesamt 215 Menschen aufgenommen. Zwei Personen mussten als medizinische Notfälle nach Malta ausgeflogen werden.



Die anderen Migranten sollen nun erstmals nach der sogenannten Malta-Methode auf mehrere EU-Länder verteilt werden. An dem Ende September vereinbarten Mechanismus sind Italien, Deutschland, Frankreich und Malta beteiligt. Auch Kroatien, Finnland, Irland, Litauen, Luxemburg und Portugal haben eine Beteiligung zugesagt.