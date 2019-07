Die 46 Migranten an Bord des Rettungsschiffs "Alex" sind auf der italienischen Insel Lampedusa an Land gegangen.

Sie wurden in der Nacht in eine Sammelunterkunft gebracht. Die Behörden beschlagnahmten Medienberichten zufolge das Schiff der italienischen Hilfsorganisation "Mediterranea". Die Besatzung war trotz Verbots in den Hafen eingelaufen. Gegen sie wird nun wegen Begünstigung illegaler Einwanderung ermittelt.



Das Rettungsschiff "Alan Kurdi" der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye nahm unterdessen mit 65 geretteten Bootsflüchtlinge an Bord Kurs auf Malta. Die italienischen Behörden hatten der Besatzung ebenfalls die Genehmigung zum Anlegen verweigert.