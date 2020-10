In Italien werden die vom ehemaligen Innenminister Salvini eingeführten Millionenstrafen für private Seenotretter wieder abgeschafft.

Bislang drohte eine Geldbuße von bis zu einer Million Euro, wenn ein Rettungsschiff unerlaubt in einen italienischen Hafen einfährt. Nun senkte die Regierung von Ministerpräsident Conte die Strafen per Dekret auf 10.000 bis 50.000 Euro, wie in Rom bekanntgegeben wurde. Außerdem wird es erschwert, schutzsuchende Migranten abzuweisen. Darüber hinaus ist ein Ausbau der Aufnahmeeinrichtungen vorgesehen.



Der Rechtspopulist Salvini hatte als Innenminister in den Jahren 2018 und 2019 mehrere Dekrete durchgesetzt, die eine Aufnahme von aus dem Meer geretteten Migranten verhindern sollten. Auch damals war Conte Ministerpräsident. Inzwischen ist Salvini des Amtsmissbrauchs und der Freiheitsberaubung angeklagt, weil er im vergangenen Jahr das Einlaufen eines Küstenwachen-Schiffs mit 131 Flüchtlingen in einen italienischen Hafen tagelang verhindert hatte. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft.

