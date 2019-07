Im Süden Italiens sind mehrere Waldbrände ausgebrochen.

Wie die Behörden mitteilten, kam in Apulien mindestens ein Mensch ums Leben. Dort und auch auf Sardinien wurden Löschflugzeuge eingesetzt. Die Flammen machten die Räumung eines Strandes und einiger Häuser nötig. - In den heißen Sommern in Italien kommt es häufiger zu Waldbränden. In diesem Jahr ist es wegen der Trockenheit jedoch schlimmer als gewöhnlich.