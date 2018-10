In Italien ist die Zahl der Toten nach den Unwettern auf neun gestiegen.

Wie Innenminister Salvini mitteilte, wird eine Person noch vermisst. Es gebe zudem vier Schwerverletzte. Salvini sprach von einer dramatischen Bilanz. In Südtirol wurde Medienberichten zufolge ein Feuerwehrmann von einem Baum erschlagen. Weitere Opfer habe es unter anderem im Umland von Rom und Neapel gegeben.



In einigen Regionen des Landes entspannt sich die Lage inzwischen, unter anderem in Rom. Der Zivilschutz erklärte, es gebe aber noch keine Entwarnung. Wegen der Unwetter wurden in der nordwestlichen Region Ligurien alle Häfen geschlossen. Am internationalen Flughafen in Genua wurde der Betrieb eingestellt. Der bei Touristen beliebte Ort Portofino südöstlich von Genua war wegen Straßenschäden von der Außenwelt abgeschnitten. Tausende Haushalte waren ohne Strom.