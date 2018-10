In Italien sind bei Unwettern mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen.

Medienberichten zufolge wurde in Südtirol ein Feuerwehrmann von einem Baum erschlagen. Weitere Opfer habe es unter anderem im Umland von Rom und Neapel gegeben. Wegen der Unwetter wurden in der nordwestlichen Region Ligurien alle Häfen geschlossen. Regionalpräsident Totti erklärte, ankommende Schiffe müssten vor der Küste auf ein Ende des Sturmes warten. Am internationalen Flughafen in Genua wurde der Betrieb eingestellt. Tausende Haushalte waren ohne Strom.