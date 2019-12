Der italienische Regierungschef Conte hat ein Reformprogramm für die nächsten drei Jahre angekündigt.

Dazu gehörten der Abbau der Bürokratie und eine Steuerreform, sagte Conte in Rom. Um die Finanzen seines Landes in Einklang mit den Vorgaben der Europäischen Union zu bringen, sei die Bekämpfung der Steuerhinterziehung eines seiner Hauptanliegen.



Mit Blick auf interne Konflikte in seiner Regierung betonte Conte, Konfrontationen hülfen nicht weiter. Erst am Donnerstag war Bildungsminister Fioramonti von der Fünf-Sterne-Bewegung im Streit um höhere Bildungsausgaben zurückgetreten. Der Regierung, die seit knapp vier Monaten im Amt ist, gehört auch die sozialdemokratische Partito Democratico an.