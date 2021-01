Der italienische Ministerpräsident Conte will sich nach den gewonnenen Vertrauensabstimmungen im Parlament mit Staatspräsident Mattarella über das weitere Vorgehen austauschen.

Es gehe um die derzeitige Regierungssituation und mögliche Entwicklungen, hieß es in Rom. Im Anschluss ist Medienberichten zufolge ein Treffen zwischen Conte und den Parteispitzen seiner Koalition geplant. Die italienische Regierung muss nach neuen Unterstützern suchen. Ziel sei, alle gemäßigten Kräfte einzubinden, die sich gegen Rechtskonservative stellten, sagte Conte.



Der Ministerpräsident hatte gestern Abend auch im Senat die Vertrauensabstimmung gewonnen. Am Montag hatte ihm bereits das Abgeordnetenhaus das Vertrauen ausgesprochen. Die italienische Regierung war in der vergangenen Woche geplatzt: Der kleinere Koalitionspartner Italia Viva hatte im Streit über die Corona- und Wirtschaftspolitik seine beiden Ministerinnen aus dem Kabinett abgezogen.

