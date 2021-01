Italiens Ministerpräsident Conte stellt sich heute in der Abgeordnetenkammer einer Vertrauensabstimmung.

In der größeren der beiden Parlamentskammern will sich der parteilose Jurist zuvor zur Regierungskrise erklären. Contes Mitte-Links-Bündnis war am Mittwoch mit dem Austritt der Partei "Italia Viva" von Ex-Ministerpräsident Renzi auseinandergebrochen. Verliert Conte die Abstimmung wird sein Rücktritt wahrscheinlicher.



Sollte er gewinnen, steht morgen im Senat, der zweiten Parlamentskammer, ebenfalls eine Vertrauensabstimmung im Raum. Conte muss dabei auf Überläufer aus anderen Parteien hoffen.

