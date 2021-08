Auf der italienischen Insel Sizilien ist nach Angaben der Regionalbehörden ein neuer Hitzerekord verzeichnet worden.

In der Nähe von Syrakus wurden 48,8 Grad gemessen. Die Daten müssen allerdings noch vom nationalen Wetterdienst überprüft werden. Der bisherige Hitzerekord von 48,5 Grad wurde 1999 ebenfalls auf Sizilien gemessen.



Angesichts der Hitze ist die Lage in den Brandgebieten weiter angespannt. In einer gebirgigen Region nahe der sizilianischen Hauptstadt Palermo wüten die Flammen schon seit mehreren Tagen und zerstörten Felder und Gebäude. In süditalienischen Kalabrien ist der als Unesco-Welterbe gelistete Naturpark Aspromonte vom Feuer bedroht.



Im Mittelmeerraum kämpfen mehrere Länder gegen hunderte Waldbrände. Besonders betroffen sind Griechenland und Algerien.

