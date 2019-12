Nach mehr als zwei Jahrzehnten ist in Italien ein Gemälde wieder aufgetaucht, das von Gustav Klimt stammen soll.

Die Polizei veröffentlichte Aufnahmen von dem Fund. Das "Bildnis einer Frau" war 1997 aus einem Museum in Piacenza verschwunden und galt als gestohlen. Nun tauchte das Werk auf dem Museumsgelände wieder auf. Gärtner fanden das Gemälde in einem Verlies in einer Hofmauer des Museums Ricci Oddi. Das Verlies war von Efeu überwuchert und mit einer kleinen Metalltür verschlossen.



Das Bild ist nach einer ersten Auskunft eines Museumsmitarbeiters in sehr gutem Zustand und nicht beschädigt. Es wird nun bei der Polizei weiter untersucht, um die Echtheit zu bezeugen.



Nach Auskunft des örtlichen Kulturbeauftragten stand der Klimt auf der Liste der meistgesuchten Kunstwerke in Italien auf Platz zwei - hinter einem Caravaggio, der 1969 in Sizilien gestohlen wurde.