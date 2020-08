Knapp zwei Jahre nach dem Einsturz der Autobahnbrücke in Genua hat Italiens Staatsspitze den fertigen Neubau gefeiert.

Ministerpräsident Conte sprach von einem Symbol für ein neues Italien. Beim Einsturz der vielbefahrenen Morandi-Brücke während eines Unwetters am 14. August 2018 waren 43 Menschen ums Leben gekommen. Die Zeremonie zur Einweihung des neuen Bauwerks begann am Abend mit der Verlesung der Namen der Opfer, gefolgt von einer Schweigeminute. Die Brücke überspannt in rund 45 Metern Höhe den Fluss Polcevera und Teile der Stadt.