Die italienische Regierung hat neue Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen und Arbeitnehmern in der Corona-Krise angekündigt.

Das Kabinett verabschiedete ein Hilfspaket, das unter anderem Steuererleichterungen, Kredite, Zahlungsaufschübe und Zuschüsse vorsieht. Offizielle Angaben zur Summe gibt es bisher nicht. Der Nachrichtenagentur Ansa zufolge hat das Paket einen Umfang von rund 2,5 Milliarden Euro. Ende Oktober hatte die Regierung bereits Hilfsmaßnahmen in Höhe von 5,4 Milliarden Euro bewilligt.



In Italien waren weitere Verschärfungen der Corona-Regeln verfügt worden. Dagegen gab es in den vergangenen Tagen viele Proteste.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.